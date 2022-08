Qui pense blanc pense chablis. C’est comme mettre dans la même phrase les mots citron, craie, vitalité, fleur blanche, style et minéralité. Il se boit dans toutes les langues, mais il impose surtout aux langues son tonus et sa verticalité. Chez Moreau, il retient l’essentiel du fruité et l’acuité du terroir, avec cette brillance… toute chablisienne. (5)

Le blanc ★★★ Petit Chablis 2020, Louis Moreau, Bourgogne, France (25 $ – 11035479)