Résister à cet assemblage bio de corvina et de rondinella de Matilde ne relève peut-être pas de la goujaterie, mais… pas loin. La dame ne fait pas ici dans l’approximatif. Elle s’affiche et s’affirme, offrant aux cépages une fraîcheur, une vigueur et un cadre fruité bien arrêté, avec un prolongement amer et épicé fort stimulant. (5) ©

Le rouge ★★★ Le Fraghe 2020, Matilde Poggi, Bardolino, Italie (23,25 $ – 14955713)