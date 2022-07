Avec ses parts égales de cabernet sauvignon et de merlot, cette bouteille encore toute juvénile n’en finit plus de vous étoffer le palais avec gourmandise, mais aussi avec le sérieux des cuvées bien élevées. Un rouge de corps et de relief pourvu de tanins abondants et bien mûrs, longuement soutenu par sa touche fine de torréfaction. (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Loudenne « Le Château » 2016, Médoc, Bordeaux, France (33,25 $ – 102210)