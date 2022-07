Royal comme le «R» de monsieur M

Le Pianette 2018, Fattoria Fibbiano, Toscane, Italie (17,50 $ – 13675576). Ce bio croquant où domine le sangiovese est encore une fois d’un naturel déconcertant, sans se prendre les pieds dans les fleurs du tapis. Il ouvre son fruité simple comme on ouvre les bras à un ami, avec franchise et beaucoup de camaraderie. La pointe de pizza aux légumes lui va comme un gant, surtout rafraîchi. (5) ★★ 1/2

Sans prise de tête rosé 2021, Éric Chevalier, Loire, France (20,90 $ – 14432710). Ce qu’Éric Chevalier veut dire ici, c’est que vous pouvez siffler ce délicat rosé à base de cabernet franc sans avoir à calculer le nombre d’étoiles, de soleils, de nébuleuses, de galaxies ou de trous noirs scrutés par la lentille du télescope James-Webb. Pure détente, donc, mais aussi voyage des sens simplement ressenti, avec acuité, légèreté et fraîcheur, texture et murmure fruité. Un bio qui invite à dépasser l’horizon banal de trop nombreux rosés. (5) ★★★

Momo 2020, Marlborough, Nouvelle-Zélande (24,55 $ – 11584638). Ce pinot noir valse avec vous non sans vous étourdir par la vélocité et la vitalité de son fruité net et décomplexé, bien à l’aise dans l’espace qu’il colonise au palais sans toutefois le surcharger. C’est ample, suggestif et d’un charme immédiat. Le servir frais sur quelques cailles farcies aux cerises ou, plus simplement, sur charcuteries et jambon persillé. (5) ★★★

Love By Léoube 2021, Côtes de Provence, France (27,05 $ – 13711901). Tout bonnement des parts égales de cinsaults et de grenaches délicatement « infusés » pour ne tirer que l’essentiel des fragrances comme des saveurs. Oui, rien ici de trop appuyé ni de grossier, plutôt un poème où l’amour du beau et la quête de l’harmonie règnent en maîtres. Un rosé bio qui fait honneur non seulement à ce type de vin, mais aussi à l’appellation dont il est issu. (5) ★★★

Pouilly-Fumé 2020, Antoine de la Farge, Loire, France (27,70 $ – 14928694). Étincelant ! Que ce soit sur l’acuité, la précision ou sur la délicatesse du fruité proposé, partagé entre des nuances fines de poire et d’agrumes. S’ensuit un palais rapidement gagné par une salinité salutaire et fort dynamique qui étire et allège la longue finale. Un bijou d’orfèvrerie. (5) ★★★ 1/2

Joma 2020, Muskateller Halligalli, Basse-Autriche, Autriche (28,60 $ – 14887781). Si ce muscat de macération pelliculaire n’a pas la couleur orange, il n’est pas pour autant dépourvu de l’explosion fruitée qu’il dégoupille au palais avec franchise et beaucoup de netteté. Un muscat plutôt sec et largement tonique, très léger sur le plan de l’alcool et qui se maintient longuement sur le fil du rasoir au palais, dégageant de beaux amers en finale. Un bijou ! (5) ★★★ 1/2

Chablis 2019, Domaine Hamelin, Bourgogne, France (31,50 $ – 14954753). Ce chablis bien sec parvient tout de même à une certaine opulence, comme si un séjour sur lies fines l’avait enrichi sur le plan du relief comme sur celui de la texture. Un blanc soigné, élégant même, avec juste ce qu’il faut d’acidité dans ce millésime qui donne l’impression d’être solaire. (5) ★★★ 1/2

Sancerre Rouge 2020, Domaine Fouassier, Loire, France (36,50 $ – 13620760). Comme il se présente souvent avec le pinot noir élaboré selon les principes de la biodynamie, une certaine fréquence s’installe rapidement, tant sur le plan de la couleur que sur celui de la tenue de bouche, comme si le fruité y était plus encadré, avec cette espèce de vitalité qui offrait aux tanins la possibilité de bondir plus avant. Cette cuvée demeure encore bien jeune, tout en étant fort prometteuse… mais diable que c’est délicieux maintenant ! (5+) © ★★★ 1/2

Saint-Véran « La Combe Desroches » 2020, La Soufrandière, Bourgogne, France (49,75 $ – 14742072). La fiche technique imprimée sur la contre-étiquette du flacon témoigne déjà de la pertinence non seulement de faire du vin, mais de le porter à un niveau de précision et d’intégrité rarement rencontré. Aux commandes, les frères Bret (J.P, J.G et M.A.) célébrant, en leur fief de Vinzelles, la beauté des chardonnays mordant l’argilocalcaire au pied de la roche de Vergisson. Les amateurs sont sérieux et s’arrachent les quelques cuvées produites, sachant qu’elles ne sont libérées qu’en quantités lilliputiennes. Ce parcellaire de 1,50 hectare est simplement jubilatoire avec son fruité nourri à même ses lies fines comme de son terroir, sa fine nuance boisée de noisette et de noyau d’abricot, le tout porté avec éclat, profondeur, texture et longueur. Un bio de très haut niveau, à servir, pour vous gâtez un peu, sur quelques coquilles Saint-Jacques simplement grillées. (5+) © ★★★★

Pinot gris « Fronholz » 2020, Domaine Ostertag, Alsace, France (55,50 $ – 12392777). On ne peut s’empêcher de lier ce cru à une gastronomie de cru, haute en flaveurs comme en nuances et en raffinement. Ris de veau, lotte grillée au curry, homard en sarcophage (lobster roll) conviendront, il est vrai, mais une pièce du compositeur Philip Glass religieusement écoutée en forêt créera l’émotion aussi, car ce vin respire large et profond, par petites saccades, tel un souffle de vent dans les frondaisons. Un blanc substantiel sous pâte feuilletée tel un chausson chaud aux pommes et aux poires dont il partage les flaveurs de fruit et de pâtisserie, le tout arrondi par quelques sucres judicieusement intégrés à la vitalité du relief fruité. Un régal princier. (5+) © ★★★★

Barolo 2017, Renato Corino, Piémont, Italie (57,25 $ – 14581811). Ce nebbiolo de chez Corino vous met rapidement sur la piste d’un vin d’une intensité fruitée fort soutenue sans pour autant délaisser la structure serrante et profonde des cuvées de cette grande appellation. Un rouge coloré, bien en chair et qui semble parvenir tout doucement à son sommet tant il se savoure avec bonheur aujourd’hui. Une initiation plus que pertinente au Barolo, à bon prix. (5 +) © ★★★ 1/2