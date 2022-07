Dans l’esprit des alvarinhos portugais d’appellation Vinho Verde, mais avec une salinité, il me semble, plus soutenue, ce blanc sec tranche par sa verve et sa verticalité, par cette impression de solubiliser les minéraux du sous-sol en les couplant à l’acide malique d’une pomme verte. Un apéro estival de choix, léger, expressif, convaincant. (5)

Le blanc ★★★ Albariño « Etiqueta Verde » 2021, Granbazan, Rias Baixas, Espagne (20,20 $ – 14355152)