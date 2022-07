Attachez votre tuque et préparez l’antichambre de votre palais, car il y a là matière, densité, vigueur et énergie fruitée considérable. À parts égales de merlot et de cabernet, ce bio joue de jeunesse et d’ambitions en raison de sa structure boisée présente, mais maîtrisée, le tout bien serré autour du relief fruité. Entrecôte grillée, évidemment (5+). ©

Le rouge ★★★ Les Hélices 2016, Château les Vieux Moulins, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, France (25,50 $ – 14923893)