Un vin, aussi modeste soit-il, doit offrir trois critères essentiels de base, soit sa netteté, son attrait gustatif et « la gueule de l’endroit » d’où il vient. Ici, les cépages jaen, tTouriga nacional, alfrocheiro et tinta roriz résonnent sur les granites locaux en imposant une rigueur, un éclat et un cadre structurant qui témoignent de leur parfaite intégration. (5) ©

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Lagar de Darei 2019, Dão, Portugal (17,15 $ – 14988769)