Giovanna Neri a acheté les parts de son frère en 1997 et dispose aujourd’hui de neuf hectares, dont les deux tiers en appellation Brunello di Montalcino. Cette cuvée multimillésimée (ici 2010 et 2015) est ambitieuse et assurée, à son apogée en raison de son expression fondue, détaillée et d’une longueur plus qu’appréciable. (5) ©

Le toscan ★★★ 1/2 Col di Lamo, Toscane, Italie (38,75 $ – 14979424)