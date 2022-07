La dominante de marsanne enrobe et circonscrit ici un visage délicatement ponctué des grains de rousseur d’une roussanne qui apporte relief, éclat et sérénité. Beauté fragile dans un cadre peu acide, ample et gras de texture, sur fond de teint abricoté, à peine miellé. Un blanc sec du Rhône à servir bien frais, dans le balancement aléatoire d’un hamac tendu entre deux rêves. (5)

Le canon ★★★ 1/2 Saint-Péray 2020, Pierre Gaillard, Rhône, France (29,50 $ – 14862007)