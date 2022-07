J’avais oublié en cave un vieux millésime du vin de ce domaine, avec, tout dernièrement, une célébration, que dis-je, une consécration du riesling. Pas du tout usé ni « pétrolé », mais toujours cette verve et cette droiture typiques. Celui-ci s’assume avec le même panache, avec tension et éclat, finesse et équilibre. Une maison fiable. (5)

Le blanc ★★★ Riesling 2021, Domaine Kientzler, Alsace, France (24,95 $ – 13992475)