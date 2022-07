Voilà très exactement pourquoi le coeur d’un été ensoleillé bat la mesure et gonfle de bonheur, sans perdre une goutte du temps qui passe sous la pression d’un fruité de cerise qui s’amuse et s’éclate. Un rouge sec et léger, souple et endiablé sous sa fine trame tannique. Servir frais, sur tout, tout le temps ! (5)

Le rouge ★★★ Pinot Noir, Adrien Vacher, Savoie, France (18 $ – 14969947)