Montlouis on The Rock (2)

J’aime la Loire. Beaucoup. Énormément. Du Pays nantais à l’ouest au Sancerrois à l’est, avec cette enfilade de petites perles viticoles qui sertissent le chemin sans s’égarer, de Reuilly à Jasnières en passant par Montlouis-sur-Loire ou les coteaux du Loir et d’Ancenis, tel un Petit Poucet trop gourmand de sauvignon, de chenin blanc et de melon de bourgogne, de gamay, de pinot noir ou encore de cabernet franc. Vrai que nous sommes aujourd’hui à des années-lumière de ces vins chiches, étriqués et maigrelets d’il y a quelques décennies à peine, des jajas à vous faire grimacer ce même Petit Poucet trinquant au comptoir d’un bistro parisien.

Ce qui a changé ? Les constats dévoilés lors de la première édition « Montlouis on The Rock » consacrée au chenin blanc qui avait lieu début juillet entre Loire et Cher à Montlouis-sur-Loire sont clairs. Meilleure compréhension du matériel végétal, mais aussi des sous-sols et des maturités liées aux différents parcellaires, tailles innovantes adaptées au terroir et aux ressources hydriques, ou encore travail du pressoir au chai (pour jouer sur les notions d’acidité, entre autres, tout en ménageant à la fois oxydation et réduction) et débourbage précoce sont autant de pistes discutées pour tracer les contours d’un chenin blanc soumis, comme les autres vignes cultivées, aux contrastes climatiques. « Le chenin blanc n’est pas un vin de fruit, c’est plus complexe que cela », avançait la conférencière Pascaline Lepeltier, suggérant que le roi chenin, « sans être nécessairement construit sur sa matière tannique », demeure un candidat de choix pour de longs séjours en bouteille.

« On aurait déjà dû tirer des enseignements avec la récolte 1997, un millésime très marqueur en ce qui a trait aux changements climatiques », notait François Chidaine, propriétaire de 22 hectares de chenin à Montlouis travaillés selon les principes de la biodynamie depuis 1999. « Les chenins produits aujourd’hui sont cependant meilleurs qu’il y a 30 ans, bien que nous ayons d’autres défis à surmonter, mais c’est dans l’ordre du possible », concluait-il de façon plus optimiste. En faisant toutefois le décompte, le gel imprimait sa morsure sur pas moins de six millésimes sur les neuf compris entre 2012 et 2021 avec, pour le dernier millésime seulement (2021), entre 70 et 80 % de la récolte anéantie. Une taille plus tardive et la mise en place d’une « baguette » avec pour but d’augmenter légèrement les rendements seraient ici une piste de solution.

À Montlouis comme ailleurs en Loire, les vignerons échangent, se concertent et multiplient les avenues pour adapter au mieux leurs pratiques culturales et leurs techniques en raison des aléas climatiques. François Chidaine tend à s’orienter pour sa part vers la polyculture, morcelant les parcelles (ici 70 réparties sur trois zones), augmentant ainsi un couvert végétal capteur de carbone (1 tonne/an/hectare), alors que Thomas Fort (Domaine de Mouscaillo à Limoux) prône une diversité d’habitats avec une approche (très) originale visant à « réintégrer dans le paysage viticole des végétations qui font une pression à la baisse sur les stocks d’eau tout en favorisant la biodiversité ». Cette trop courte édition consacrée au chenin blanc à Montlouis se terminait avec encore « dans les bottes des montagnes de questions », il est vrai, mais la dynamique production locale semble prouver ici qu’on ne brûle pas les étapes et que des actions proactives sont dans l’air. Sans égarer un Petit Poucet gourmand de chenin blanc !

Des flacons dégustés sur place à faire rêver ? Le Devoir s’est fait ici servir d’édifiantes leçons de chenin blanc. En voici quelques-unes : Cuvée Bournais 2010 (François Chidaine), Clos de Mosny 2015 (Domaine de la Taille aux Loups), Empreintes 2019 (Les Pierres écrites), Les Épinays 2017 (La Grange Tiphaine), L’Insolente 2019 (Laura David), Les Pions (Ludovic Chanson), Bulles de Chenin 2020 (Montoray), Prestance (Thierry Mosny), Extra Brut (Thet), Caillasses 2020 (Breton), ou encore la douceur souveraine du Montlouis 1989 de Damien Moyer.

À grappiller pendant qu’il en reste! Pacto 2020, Familia Carvalho Martins, Douro, Portugal (18,30 $ – 14491251). Ce blanc sec portugais reflète à merveille le chemin parcouru par les vignerons de la région pour accoucher de vins non seulement intègres, mais fort personnalisés sur le plan de leur caractère. Cet assemblage parcellaire offre tonus, éclat et un solide fruité, admirablement décliné. Un bijou dégusté sur une morue ou un porc aux olives. (5) ★★★ Camille de Labrie 2019, Bordeaux, France (20,15 $ – 13987861). Évidemment du merlot presque jusqu’au goulot, car nous sommes au coeur du Saint-Émilionnais, un merlot rieur et juvénile, enfantin de coeur, simple d’expression mais libre d’esprit. Souplesse et textures sont au rendez-vous, le tout pourvu d’un léger relief tannique qui en maintient le souffle et la finalité. (5) ★★ 1/2 Coteaux d’Ancenis « Esprit détente » 2020, Bernard et Benoît Landron, Loire, France (20,25 $ – 14172612). Découvrir une expression nouvelle et en angle différent en matière d’arômes et de goût à partir d’un même cépage constitue sans doute l’un des plaisirs les plus jouissifs de la dégustation. Ah bon… un gamay ? Certes, et du bon avec ça ! Pure infusion de fruits foncés bien mûrs, cette cuvée issue des coteaux situés entre Nantes à l’ouest et Angers à l’est allie la souplesse légendaire du cépage à un moelleux de tanins qui ajoute à la délicieuse texture. Un bio à ne pas rater et à servir bien frais pour vos meilleurs amis amateurs de charcuteries. (5) ★★★ Grüner Veltliner « Hand Crafted by Geoff Hardy » 2021, Adelaïde Hills, Australie (21,80 $ – 13710538). Il faut impérativement passer ce blanc sec en carafe tout en le servant bien frais sur des rouleaux de printemps, des currys moyennement épicés ou autres cuisines exotiques asiatiques pour en faire jaillir le fruité épicé. Un vin de belle ampleur, tout en rondeur, avec juste ce qu’il faut d’acidité pour soutenir la finale. (5) ★★ 1/2 Pouilly-Fumé « Les Deux Cailloux » 2019, Fournier Père & Fils, Loire, France (33,25 $ – 14959984). Ce blanc fumé de Pouilly allume une brillante et lumineuse étincelle de fraîcheur sous l’impact de cailloux qui s’entrechoquent pour mieux créer l’événement gustatif. L’approche est nette et circonscrite avec précision, avec ses notes florales et un fruité de citron vert, et une bouche captivante, à la fois sapide, sensiblement minérale. Un blanc sec qui trouvera son bonheur et le vôtre sur les petites fritures et les huîtres fraîches. (5) © ★★★ Château D’Epiré « Le Parc » 2019, Savennières, Loire, France (34,00 $ – 14960029). L’une des quatre cuvées de la maison familiale Bizard, établie depuis 1882, mais surtout une cuvée issue de parcellaires schisteux et vinifiée en cuve d’inox pour en assurer la tension et l’expression fruitée. C’est net, droit, bien sec, hautement aromatique, avec ce goût de pomme et de citron suspendu au palais qui est graduellement fondu sous le moelleux de la longue sève. Escalope de veau ou ris de veau à la crème, pétoncle à l’unilatérale ou homard grillé. (5+) © ★★★ 1/2 Champagne Geoffroy « Pureté » Brut Nature Premier Cru, Champagne, France (73,25 $ – 15002316) Les « noirs » (meuniers et pinots) invitent le chardonnay à compléter l’assemblage pour un autre tiers dans cette cuvée racée et expressive dépourvue de liqueur de dosage. La robe paille riche annonce une suite au fruité épicé cadré de bulles fines, vibrantes, un rien salines. L’ensemble est net, droit et précis, de forte personnalité, d’une longueur fort appréciable. Idéal sur les huîtres, mais aussi en apéritif avec quelques lamelles de saumon fumé. (5) ★★★★