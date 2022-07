Les cépages grolleau et chenin blanc sont invités au bal musette orchestré par l’ex-restaurateur québécois Alain Rochard et son complice ligérien Julien Fouet pour une envolée fruitée sapide et citronnée à donner le tournis à l’accordéon local. Un blanc sec bien vivant, léger et sans prétention, sinon celle de vous faire sourire. (5)

Le bio ★★★ Le Pinard de Rochard avec Julien Fouet 2021, Val de Loire (22,05 $ — 14898405)