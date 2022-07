Cette affaire de négociant-vinificateur-éleveur démarrée en 2000 est l’histoire d’une rencontre heureuse entre Emmanuelle Dupéré et Laurent Barrera pour une batterie de vins accouchés avec brio et savoir-faire. Ce rosé éclatant à souhait le confirme, avec style, légèreté, tonus et un haut indice de croquabilité. Tarte fine aux tomates ? (5)

