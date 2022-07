Que vient faire ici le sangiovese assemblé à une solide base de cabernet sauvignon et d’un doigt de merlot ? Sans doute un peu de cette majesté princière des rouges de Toscane, jouant à la fois l’assurance et la désinvolture pour un ensemble soutenu en couleur et en goût, richement fruité et épicé sous un boisé empyreumatique soutenu. (5)

Le rouge ★★ 1/2 Non Confunditur 2020, Tenuta Argiano, Toscane, Italie (22,95 $ – 11269401)