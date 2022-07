Nous sortons aujourd’hui des sentiers battus avec un grand cépage blanc ancien et méconnu, mais aussi si singulier qu’il serait ici déplacé de le bouder, même du bout des lèvres. Oui, car ce romorantin a de l’allure et un tonus d’enfer, jouant sur les amers à l’image d’un chenin et de ses notes de coing et de poire confite. À découvrir ! (5)

Le blanc ★★★ 1/2 Romo 2019, Domaine des Huards, Michel Gendrier, Cour-Cheverny, Loire, France (27,80 $ – 13513286)