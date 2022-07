Nous en avons déjà parlé sans pourtant nous interdire le plaisir de récidiver. Car Monsieur le prince Sangiovese grosso possède à la fois le pedigree et la classe pour se faire inviter sans décevoir. Le fruité y est soutenu et bien mûr, resserré autour de tanins fins, bien frais et magnifiquement policés par un élevage approprié. (5+) ©



Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Rosso di Montalcino 2020, Casanova di Neri, Toscane, Italie (31,75 $ – 14730805)