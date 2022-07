Ça papillonne avec grâce, mais aussi avec une espèce d’innocence et de candeur naïve tant ce flacon se donne des ailes du désir à vous chatouiller l’esprit et l’imagination. Un voile de vin en somme, léger et aérien, sensuel de texture et piquant de curiosité en raison de sa vitalité d’ensemble. D’une maison plus que respectable. (5)



Explication des cotes

Le bio ★★★ Cuvée Rosé Trocken 2021, Dr. Bürklin Wolf, Pfalz, Allemagne (21,75 $ – 14460884)