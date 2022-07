Le cépage alvarinho fait partie de cette famille de raisin de cuve qui, à l’image de ses confrères muscadet, grüner veltliner, verdelho et autres chardonnays chablisiens à vous faire « salivaler » sans fin le palais. Vivacité, dynamisme et éclat citronné, herbacé et poivré jouent du coude ici avec légèreté, simplicité, tonus et impétuosité fruitée. (5)



Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Pouco Comum 2021, Quinta da Lixa, Vinho Verde, Portugal (17,65 $ – 14520955)