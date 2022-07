Le sous-sol raconté

Je faisais la rencontre sur place en 2016 dans le Beaujolais d’une femme extraordinaire du nom d’Isabelle Letessier, pédologue de métier, mais surtout passionnément occupée à lire les entrailles de la Terre comme d’autres les cartes du ciel. Une spécialiste des sols qui lançait, dès 2009, une cartographie tellurique parmi 14 500 hectares de vignoble et plus de 300 types de sols que recèle cette magnifique région sise entre Mâcon au nord et Lyon au sud.

Près de 15 000 sondages à la tarière (instrument pour prélever des carottes en sous-sol) et 1000 fosses creusées de deux mètres de profondeur plus tard, la dame achevait un travail de fourmi qui, en avril 2018, voyait le Beaujolais labellisé « Géoparc mondial de l’UNESCO ». On ne reprochera certes pas à Isabelle Letessier de manquer de sagacité ou d’être une femme superficielle !

Reste-t-on à la surface des choses ou, plus sérieusement, l’incroyable pédodiversité locale où se bousculent entre autres pierres bleues et pierres dorées, granites roses, argiles et cailloutis, schistes, saprolites et autres microdiorites est-elle suffisante pour justifier la relation entre la vigne et le vin ? « Le sol est un patrimoine fragile construit au fil des millénaires », confiait-elle récemment, tout en précisant que « le sol n’est nul autre qu’un empilement d’horizons pédologiques dont la structure diffère de celle du matériau parental, car elle a été acquise sous l’effet des interactions entre constituants minéraux et organiques ». Cela, sur une période de plusieurs millions d’années.

Explication multifacette

Saisir les effets réels du terroir sur le vin est bien plus complexe que l’on ne saurait l’imaginer, même si ce même terroir demeure, au dire de son collègue Nicolas Besset, « une invention de l’Homme ». Histoire de creuser un peu plus, nous avons posé une question simple pour une réponse complexe en prenant appui sur notre propre viticulture au Québec : « Nous sommes à identifier les sols et sous-sols pour circonscrire des zones propices à la culture de la vigne au Québec. Cette opération d’identification des sols a-t-elle chez nous une réelle importance et, si oui, pourquoi la vigne, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, ne pourrait-elle pas être plantée n’importe où avec des résultats qui confirmeraient positivement ou non que l’adéquation sol/cépage/climat/terroir fonctionne ? » Tentons une explication en laissant la parole à la pédologue…

« Plantée n’importe où, ça me paraît quand même osé, cher Monsieur Aubry, qui, je le comprends, cherchez un peu à me provoquer ! J’aurais tendance à placer en premier lieu l’analyse de tous les aspects climatologiques qui permettent de définir une palette de cépages raisonnables, soit la somme de températures, les risques de gel, les conditions climatiques plus ou moins “favorables” au mildiou et aux autres maladies, la répartition des pluies vis-à-vis de l’itinéraire hydrique de la vigne, pour arriver au souhaitable établissement de la contrainte progressive en période de maturation, le rêve de tout vigneron… » Va pour la météo, mais comme le souligne la dame, « il y a aussi de nombreuses interactions/rétroactions entre les sols et les climats actuels, futurs, mais aussi passés ». Oui, mais encore ?

« Certains sols se réchauffent naturellement plus vite (couleur, pierrosité, ressuyage), d’autres se drainent mieux, certains stockent 40 litres par mètre carré, d’autres 400 !… et tout cela a forcément des incidences sur les raisins, les rendements, les maturités et les équilibres aromatiques. » Si la corrélation sol/climat paraît un peu plus évidente, ce qui nous sépare, outre leclimat chez nous au Québec, du vignoble du Beaujolais, est ailleurs, alors que les continents étaient ou non recouverts de glace, comme le précise Isabelle Letessier : « La longue durée d’altération des granites, par exemple, permet en Beaujolais ou en Côtes-du-Rhône la formation d’altérites épaisses et surprenantes, même dans les pentes fortes. Ces altérites (ou saprolites) contribuent énormément au fonctionnement des sols dans les régions tempérées qui n’ont pas été couvertes de calottes glaciaires. Mais les zones climatiques qui ne se sont “désenglacées” qu’il y a une dizaine de milliers d’années (comme je suppose au Québec) seront fort différentes, car les calottes glaciaires ont le pouvoir de raboter les altérites et aussi les sols anciens. La contribution de ces altérites au fonctionnement des sols sera donc très différente. »

La pédologue conclut que les bouleversements climatiques en cours « ne remplaceront jamais les dizaines ou centaines de milliers d’années passées à altérer les roches dures et à faire évoluer les sols, clefs du fonctionnement de nombreux vignobles ». Elle nous invite au Québec à explorer et à identifier « le plus précisément possible », car, comme elle le mentionne si justement en citant Albert Camus : « Rien n’est donné ni promis en effet, mais tout est possible à qui accepte d’entreprendre et de risquer. »

À grappiller pendant qu’il en reste ! Federico 2020, Pandolfa, Émilie-Romagne, Italie (18,15 $ — 14208857). Moins « sérieux », plus mobile et gourmand que son collègue toscan, le sangiovese d’Émilie-Romagne mord immédiatement dans la vie comme il le ferait d’un saucisson de Bologne, simplement, mais avec une redoutable efficacité fruitée. C’est vivant, souple, précis, de constitution moyenne, bref, un rouge estival à servir à peine rafraîchi. (5) ★★★ Zweigelt vom Löss, Martin Diwald, Wagram, Autriche (19,30 $ — 14900122). Ce rouge bio est le parfait exemple de vin qui allume des bougies de bonheur aux papilles, une satisfaction soutenue au cerveau et un bien-être corporel entier tant l’équation fruitée/acidité/légèreté/originalité/sapidité fonctionne au-delà des attentes, cela, à moins de 20 $. Les Autrichiens sont passés maîtres dans ce type de proposition, sans jamais verser dans une facilité commerciale ou un autre effet de mode. On a compris ici comment révéler terroir et cépage en raison d’un savoir-faire fort abouti. On se régale sans se lasser, surtout quand il est servi rafraîchi sur quelques charcuteries fines. (5) ★★★ Grüner Veltliner « Löss » 2020, Rudolf Rabl (20,10 $ — 13750417). Voilà qui est friand et désaltérant, avec cette impression une fois de plus de « salivaler » jusqu’à plus soif avec ses notes citronnées ponctuées d’une salinité qui ne lasse pas. Un important producteur du Kamptal toujours très fiable côté qualité. (5) ★★★ Kumeu Village 2021, Nouvelle-Zélande (22,80 $ — 13565481). Des chardonnays comme ça et à ce prix, cela devrait inonder les tablettes, tant la relation cépage/terroir est en parfaite symbiose. Le savoir-faire du grand Michael Brajkovich y est pour quelque chose, avec cette espèce de retenue qu’offrent les blancs de la Côte-d’Or doublée d’une tension qui le rend ici remarquablement sapide. Le secret le mieux gardé des amateurs du cépage. (5) ★★★ Chardonnay 2020 « Hors Pistes », Aubert & Mathieu, Languedoc-Roussillon, France (23,20 $ — 14682495). « Chacun lassé de nos vies professionnelles respectives, on a tout quitté pour poursuivre un rêve un peu dingue : créer des vins à notre image, un peu anticonformistes et décalés », mentionnent sur leur site les deux compères qui semblent s’amuser avec beaucoup de sérieux du côté de Limoux. Des achats de raisins, ici, du côté de la haute vallée de l’Aude, et des vinifications qui mettent l’accent sur la fraîcheur et un fruité exotique qui évoque certaines cuvées australiennes avec ce goût de pêche au sirop, de brioche et de citron Meyer. Le Pinot noir 2021 (23,20 $ — 14682508 – (5) ★★★) de la même maison étonne lui aussi par sa fraîcheur et sa texture avec un style qui évoque à la fois les vins des vieux pays et ceux du nouveau monde. (5) ★★★ Sauvignon Blanc 2021, Laberinto Cenizas, Valle del Maule, Chili (24,40 $ — 14479139). Une découverte, une autre, et qualitative avec ça ! Oui, mais encore ? Vrai que vous en connaissez un rayon en matière de sauvignon. Celui-ci est bien chilien de terroir, mais flaire bon aussi du côté pouilly, fumé bien sûr, en raison de sa touche de silex, de fumée justement, avec cette forte dominante de piment — là, je vous laisse choisir, bien que celui d’Espelette me vienne en mémoire. Un blanc sec précis, aromatique, léger de corps, mais au fruité brillant, tonique et de belle longueur. Une découverte que je vous partage et qui vaut son pesant d’or. Disponible en ligne seulement. (5) ★★★ 1 / 2 Bourgogne Blanc Hautes-Côtes de Nuits 2019, Domaine Vigne au Roy, Prosper Maufoux, Bourgogne, France (26,40 $ — 14965495). Évidemment, lorsque l’oenologue-conseil n’est nul autre que Nadine Gublin et l’oenologue maison Mathieu Joblot, le chardonnay ne peut y être élevé que selon des standards de haut niveau. C’est le cas ici. Le fruité y vogue avec une fraîcheur et une texture qu’un judicieux élevage sous bois blond ne peut qu’élever plus encore. La sève y est élégante et le profil harmonieux, de jolies longueurs. Superbe vin du côté de Saint-Aubin proposé à un prix très correct. Oui, cela existe encore en Bourgogne ! (5) ★★★ Drago 2018, Poderi Colla, Piémont, Italie (26,65 $ — 10868346). Cette cuvée à base de nebbiolo joue de subtilité et de finesse, en raison de son profil aromatique floral et épicé et de sa bouche très fraîche resserrée autour de tanins mûrs, abondants, de grande lisibilité. Une maison fiable dont tous les produits sont hautement recommandables. (5) ★★★ © Riesling « Zöbing » 2019, Hirsch, Kamptal, Autriche (27,20 $ — 12196979). Ce beau riesling est frappé de transparence, comme si la fée terroir s’était penchée sur son berceau pour en réincarner la chaire qui, derrière une apparente légèreté, prend forme et s’étoffe en texture. Ça sent la châtaigne grillée et l’épice, avec cette touche de pain doré finement vanillé, le tout évoluant sur une bouche tendue, longue et élégante. Simplement superbe. (5) ★★★ 1 / 2 © Grand Durif 2018, Caymus-Suisun, Suisun Valley, États-Unis (69,75 $ — 14481950). Dure, Duret, Gros Noir, Petite Sirah, Pinot de l’Hermitage, Pinot de Romans et autres… ce sont tous des synonymes du cépage Durif, à ne pas confondre avec la fameuse Syrah. Le mot serait lié au botaniste français François Durif qui oeuvrait dans son vignoble expérimental au milieu du XIXe siècle. Nous sommes ici bien en deçà sur le plan finesse de la syrah du Rhône Nord, mais avec une robe riche et soutenue qui s’y apparente. On a l’impression ici d’un gros ours qui dort, en raison de sa prestance et de sa force musculaire, de ses nuances de fruits noirs relevés de nuances animales et poivrées, le tout décliné avec puissance, mais sans véritablement de nuances, de façon plutôt monolithique en somme. Un élevage sérieux complète l’ensemble sur une finale de longueur moyenne. Pour amateurs dont je ne fais pas partie, hélas. (5 +) ★★★ ©

Légende (5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles