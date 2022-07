Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Les restaurants du Québec se démarquent encore une fois cette année par leur impressionnante carte de vins. Pas moins de 25 établissements se trouvent sur la liste des gagnants du Wine Spectator Restaurant Awards 2022, qui récompense annuellement à travers le monde les restaurants ayant des sélections de vins réfléchies, variées, et de haute qualité tout en veillant à ce qu’elles soient en adéquation avec la conception du menu.

Trois niveaux de prix sont décernés : Award of Excellence, Best of Award of Excellence et Grand Award, la plus haute distinction. Le bistro Le coureur des bois, situé à Beloeil, en Montérégie, remporte de nouveau un Grand Award, honneur qui lui revient depuis 2018 en raison notamment du développement exceptionnel de sa carte de vins comportant plus de 4000 sélections. Bien que certains restaurants québécois se fassent remarquer depuis des années, d’autres sont récompensés pour la première fois ou ont réussi à atteindre un tout nouveau rang. Tour d’horizon de quatre récents gagnants à découvrir ou à redécouvrir.

JJacques

À la fois bar à huîtres, à cocktails et à vin, cet espace unique et convivial du quartier Saint-Roch à Québec, dont le design sans fenêtres a été conçu pour favoriser l’ici et le maintenant, offre une cuisine raffinée qui mise principalement sur des produits de la mer à partager. Sa carte de vins de soif, suivant la tendance pour le nature et la biodynamie, lui vaut un Award of Excellence.

Chez Muffy

Lauréat d’un Best of Award of Excellence, ce restaurant de l’Auberge Saint-Antoine situé dans la ville de Québec, dans un bâtiment historique de 1822, épouse le concept de la ferme à la fourchette avec une cuisine locale et respectueuse des produits de saison. Sa carte des vins contient plus de 750 sélections en provenance de 14 pays. Parmi les 7000 bouteilles se trouvant dans sa cave à vins, nombreux sont des vins de garde et d’importations privées. Des sommeliers disponibles sur place garantissent un accord mets et vins pour une « expérience bistronomique » !

Restaurant Le Fougasse

À Sorel-Tracy, en Montérégie, Le Fougasse valorise depuis 1998 une cuisine du marché, à la fois actuelle et d’inspiration méditerranéenne. À l’honneur, l’huile d’olive, utilisée par ailleurs dans la confection du pain provençal qu’est la bien-aimée fougasse ! Deux fois détenteur d’un Award of Excellence en 2020 et 2021, l’établissement qui posséderait « la plus grande cave de la région », régulièrement remplie d’importations privées, reçoit cette année un Best of Award of Excellence. Ses soirées de dégustation de vins sont un excellent moyen de faire des découvertes grâce à une équipe experte.

Primi Piatti

Sur la Rive-Sud dans la région de Montréal, à Saint-Lambert, ce restaurant italien établi depuis 2008, gagnant à plusieurs reprises d’un Award of Excellence, a atteint un nouveau sommet en remportant un Best of Award of Excellence. Primi Piatti propose une expérience culinaire incomparable avec des produits frais et de grande qualité ainsi qu’une liste de vins — évolutive en fonction des tendances, mais aussi des traditions — issus des meilleurs vignobles du monde.

Leurs vins coup de coeur Chez Muffy. Kikelet Tokaji Hárslevelű Lónyai. Ce vin d’importation privée du domaine Kikelet Pince est composé à 100 % de Hárslevelű, cépage indigène du Tokaj, en Hongrie. Pour Thierry Fournier, sommelier de ce restaurant, « il déploie d’étonnants arômes floraux soutenus par un corps surprenant. Idéal pour décoiffer les amateurs de sauvignon blanc, plus riche ». JJacques. Bulles de Comptoir #8 Stillleben. Raffiné et festif, ce champagne biologique du domaine Charles Dufour, avec son profil acidulé et frais, s’harmonise à merveille avec les plateaux de fruits de mer. Restaurant Le Fougasse. Martin’s Lane Simes Vineyard Riesling. Ce millésime à la fois structuré et complexe en raison des feux de forêt, qui ont touché en 2021 la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, offre des arômes prédominants de fleurs blanches et de zeste de tangerine. Primi Piatti. Brunello di Montalcino. Le Brunello 2017 du domaine Agostina Pieri exprime le terroir de Montalcino, en Toscane. Ses vignes, recevant plus de soleil, offrent des fruits mûrs, plus concentrés. Le produit final est expressif, riche et élégant.