Il y a tous les fruits jaunes, melon de Cavaillon compris, dans ce blanc sec méridional que vous dégustez avec fidélité — ne me décevez pas — depuis plus d’une décennie maintenant. Julien Vial le partage avec coeur et sensibilité, fier de son beau coin de pays. Le fruité y est net, vivant, riche en texture. Volaille aux olives ? Me semble que oui ! (5)

Le bio ★★★ Chardonnay 2020, Domaine La Lieue, Var, France (20,90 $ – 10884655)