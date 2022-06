Environ 80 succursales de la SAQ détenaient ce blanc bio au moment où ces lignes étaient écrites, mais cet assemblage plus que réussi de sauvignon et de sémillon de Marc Pasquet est un hymne au bonheur de boire beau et de boire sain. L’ensemble fruité y est subtil et délicat, d’un relief finement texturé, vivant, floral, de jolie longueur. (5) ©

