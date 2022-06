Vous voudriez repeindre les murs de votre chambre avec la tonalité précise de ce rosé bien sec qu’un univers de licornes équipées de lunettes roses vous ferait oublier les affres de l’humanité actuelle. Grenache et mazuelo font la fête de la cerise et de l’orange sanguine, avec simplicité, fraîcheur et équilibre. (5)

Moins de 20 $ ★★ Rosé 2021, Conde Valdemar, Rioja, Espagne (14,90 $ – 12217821)