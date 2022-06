Les variations du grüner veltliner semblent infinies avec, comme dénominateur commun, sa légèreté et cette façon qu’il a d’intéresser le palais en raison de sa haute sapidité. L’approche est ici sur un profil herbacé qui évoque le foin coupé, la pomme verte, le zeste et la gelée de coing. Pas des plus exubérants, mais parfaitement maîtrisé. (5)

Le bio ★★★ Grüner Veltliner Mollands 2020, Doris & Matthias Hager, Kamptal, Autriche (22,30 $ – 14887685)