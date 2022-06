Vous le versez à peine rafraîchi dans un large ballon et vous attendez. La pièce où vous vous trouvez passe de la neutralité aromatique à un univers de pivoine où la réglisse, le chocolat, le poivre noir, la confiture de cerise bigarreau, le cassis et la noix de coco saturent l’atmosphère. Un rouge puissant, moelleux, riche, frais et fort racé. (10+)

Le canon ★★★ 1/2 Gigondas 2019, Domaine Grand Romane, Pierre Amadieu, Rhône, France (31,50 $ – 10936427)