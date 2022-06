Peu de rosés font atteindre ce niveau de ravissement pur. Le mourvèdre y fusionne dans des proportions idéales avec ses confrères cinsault, grenache et clairette, cumulant les arômes d’orange, d’épices et de fruits blancs aux saveurs filant à la verticale, bien serrées et bien fraîches sous l’éclatante densité de l’ensemble. Rosé de grande sève. (5)

Le canon ★★★★ Domaine de la Tour du Bon 2021, Bandol (32,50 $ – 13736578)

