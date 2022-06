À petit prix, on trouve l’intégrité d’un assemblage où macabeo et sauvignon cohabitent à la fois simplement et efficacement tout en rafraîchissant de leurs saines acidités les canicules à venir. Un blanc bio sec léger de tonalité, au goût de pamplemousse blanc et de citron vert, idéal sur ceviches de flétan ou de pétoncles. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Fuenteseca 2021, Bodega Ecovitis, Utiel-Requena, Espagne (13,75 $ – 12681131)