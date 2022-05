L’idéal du vin rosé ? On peut sincèrement penser que nous y sommes ! Robe délicate et arômes qui le sont tout autant, axés sur l’acuité et la lisibilité. Puis, cette bouche vivante et épanouie, croquante sous ses saveurs épicées d’agrume et de rhubarbe, le tout livré avec équilibre et personnalité. (5)

Le bio ★★★ Les Béatines « Les Béates » 2021, Coteaux d’Aix-en-Provence, France (21,55 $ – 11232261)