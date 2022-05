Chenin blanc et chardonnay, le duo se fréquente et s’enchante mutuellement. Le premier traçant la voie, à la verticale, alors que le second enveloppe et arrondit, ajoutant sa sève au goût de pêche aux nuances de coing et de miel du chenin. Un blanc sec au sommet de sa plénitude, ami du crabe, du homard et des bourgots. (5)

Le blanc ★★ 1/2 Clos de la Briderie 2017, Touraine-Mesland, Loire, France (19,40 $ – 861575)