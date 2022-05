Cette coopérative, forte de ses 5000 vignerons-coopérateurs, raréfie plus encore son approvisionnement en pinot noir (ici à 60 %) et en chardonnay parmi les moins de 6 % de vignerons œuvrant en bio dans la région. Résultat éloquent ! Flaveurs amples, biscuitées et peu dosées (4,3 g), brodées avec tonus, tenue et longueur. Fort recommandable. (5+)

La surprise ★★★ 1/2 Champagne Nicolas Feuillatte « Organic » Extra Brut, Champagne, France (62,75 $ – 14879562)