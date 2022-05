Prononcer Mathieu Vallée et cabernet franc dans une même phrase est aussi évident que le lever du jour au-dessus des 16 hectares de vignoble, ici en biodynamie. La robe nous rapproche des petits fruits sombres, dont le taffetas de bouche impressionne par sa fraîcheur et la civilité des tanins. Six flacons pour les six années à venir ! (5+) ©

Le canon ★★★ 1/2 Château Yvonne « La Folie » 2020, Saumur-Champigny, Loire, France (30,25 $ – 11665534)