Vous commencez à me connaître. J’abhorre le chablis ! Plus sérieusement, à l’image du vin de Champagne, je flanche à chaque fois pour ma dose hebdomadaire de ce blanc sec qui sait plus que tout autre cadrer le chardonnay dans son essence calcaire, le nourrissant par sa densité, sa pureté et sa conviction minérale. Chapeau, les Grossot ! (5)



Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Chablis 2019, Corinne et Jean-Pierre Grossot, Bourgogne, France (37,50 $ – 14928926)