Carnet de voyage

Château Bastor-Lamontagne 2020, Bordeaux Blanc, France (21,90 $ – 11593981). Voilà un blanc sec qui déjà fait de l’oeil aux huîtres fraîches tant ses notes vivaces de citron vert, de pamplemousse et de fleurs blanches avivent le palais avec une rare sapidité. Un assemblage sauvignon-sémillon des plus maîtrisés. Longue finale nette et percutante. (5) ★★★

Grüner Veltliner « Obere Steigen » 2020, Huber, Traisental, Autriche (23,10 $ – 13675832). L’Autriche persiste et signe avec une production de vins blancs secs bios non seulement vendus à prix d’ami, mais aussi dotés de personnalités fortes. C’est une fois de plus le cas ici avec ce grüner de Markus Huber, dont la sapidité et la salinité du fruité dynamisent le palais avec tonus, légèreté et avec une jolie densité à la clé. Voilà qui est très festif lors d’un apéritif où le soleil, la belle humeur et les amis se réunissent, sans couvre-visage. (5) ★★★

Château Blaignan 2015, Médoc, Bordeaux, France (23,50 $ – 11065002). Ce cru bourgeois a atteint son plateau de maturité avec ce à quoi l’on est en droit de s’attendre d’un beau bordeaux né dans un millésime plus beau encore. Le cabernet sauvignon dominant impose sa robe et ses parfums de cassis bien mûr qu’un boisé parfaitement intégré vient ennoblir par ses tanins. Touche de cèdre, de moka et de résines tracent le profil aromatique et gustatif sur fond de tanins bien frais, encore peu fondus. Entrecôte grillée, évidemment. (5) © ★★★

Prémices 2021, L. & R. Dufaitre, Beaujolais-Villages, France (26 $ – 13710909). La simplicité volontaire est une vertu dont les Dufaitre semblent ici de discrets ambassadeurs. Ce gamay sait en tout cas ouvrir la soif sans trop compliquer les intentions qui se cachent derrière, à savoir croquer de la cerise sans rougir d’être trop gai après boire. Un « nature » désarmant de sincérité et de joie de vivre. (5) © ★★★

Château Franc-Baudron 2016, Montagne-Saint-Émilion, Bordeaux, France (26,85 $ – 14422280). Je déguste ce rouge avec une pensée pour mon professeur Guy Guimberteau, alors titulaire à l’Université de Bordeaux. Homme rigoureux et droit, à l’image de ce vin bien en chair, structuré, ennobli par une futaille de qualité. Il ne vous reste qu’à lui faire honneur à table sur un saucisson de Morteau par exemple, ou quelques côtes d’agneau grillées. Un rouge qui n’a pas dit son dernier mot. (5) © ★★★

Akrathos « Oros » 2019, Newlands Winery, Grèce (27,60 $ – 14923308). Ce blanc grec sec à base d’assyrtiko (complété de sauvignon blanc) est une pure merveille et prouve une fois de plus l’accord tacite entre fruits de mer, poissons et autres vinaigrettes citronnées célébrant la tomate, la feta, les olives et les poivrons de toutes les couleurs. Mais il y a plus. Non seulement la maîtrise d’exécution est ici fort perceptible, mais le vin a « la gueule de l’endroit » d’où il tire son expression finement minérale. Une découverte. (5) © ★★★ 1/2

Les Clous 2020, Thierry Michon & Fils, Domaine St-Nicolas, Loire, France (29,65 $ – 14788901). Cet assemblage à dominante de chenin blanc (+20 % de chardonnay), peu soufré et dans l’esprit biodynamique, vaut amplement le détour. Pour le dire simplement, ce blanc sec, intègre et sensiblement léger de tonalité est un vin qui apaise et rend tout bonnement heureux de boire du vin. Un descriptif simple, voire simpliste, mais si immédiatement contagieux que l’on se prend à imaginer la pomme, le coing et la poire déclinant leur texture sous un relief de grande fraîcheur. Dans le mot « apaisant », il y a le mot « paix ». Vivez-la ! (5) © ★★★ 1/2

Champagne Nominé-Renard brut Blanc de Blancs, Champagne, France (49 $ – 13622790). Il existe encore trop de champagnes médiocres à prix bradés. Ce qui, à titre d’amateur convaincu par la grandeur de ce roi des bulles, est simplement inadmissible. Le Champagne doit être à la hauteur, point barre. Sans être de portée multidimensionnelle, cette pure cuvée chardonnay élaborée par la maison familiale Nominé-Renard se saisit ici d’une bulle de belle tenue, au fruité franc et floral, arrondi par un dosage juste qui en démultiplie la gourmandise. Excellent champagne d’apéritif, fiable et toujours constant. (5) ★★★

An Duluman « Santa Ana » Armada Strenght Gin, Sliabh Liag Distillers, Irlande (59 $ les 500 ml – 14917637). C’est sur la côte accidentée de Donegal qu’est façonné ce gin unique en son genre, vieilli en fûts de rioja et embouteillé au degré d’alcool par volume (soit ici 57 %), sans petites eaux ajoutées pour en amoindrir la puissance alcoométrique. Le gin du capitaine, quoi ! Un gin sec rare et complexe, de jolie couleur rose pâle, profond et mystérieux, texturé et capiteux, mais surtout fort harmonieux et long en bouche. À offrir aux amateurs qui croyaient tout savoir en matière de gin. ★★★★ 1/2