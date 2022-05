Chez les Amirault, on aime son cabernet franc haut en couleur et jeune de cœur, au fruité de baies sombres et de poivre noir. Mais on l’aime aussi vigoureux et hardi, avec sa cotte de mailles de tanins frais, structurante et encore une fois bien calée sur son fruit. Bref, un vin bio sérieux qui exige une protéine animale pour se détendre. (5+)

Le bio ★★★ Bourgueil « Cote 50 » 2020, Yannick Amirault, Vallée de la Loire, France (25,40 $ – 10522401)

