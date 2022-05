Notre « Rhône Ranger » favori rides again avec cet assemblage rhodanien bien en selle dont le grand galop emporte tout dans son sillage. À commencer par la souplesse fruitée du grenache et la nervosité du cinsault qui, au sommet de sa forme aromatique, invite la vinosité fine de la syrah à boucler la randonnée. Beaucoup de fougue et de fraîcheur ici. (5)

Le rouge ★★★ Le Cigare volant 2019, Bonny Doon Vineyard, États-Unis (24,95 $ – 14602889)

