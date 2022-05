Désolé d’insister, mais que voulez-vous, il faut partager. À la fois le plaisir du beau vin et l’enthousiasme que génèrent des chardonnays suspendus, telles de sapides et salines étoiles brillantes, sous la voûte d’un palais qui n’en demandait pas tant. Un bio sec, bien vivant et floral, au goût de pêche de vigne à servir à toutes occasions. (5)

Le blanc ★★★ La Soeur cadette 2020, Bourgogne blanc, France (25,55 $ – 11460660)

