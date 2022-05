La docteure en biologie moléculaire Corinne Cluis fait le saut avec ce premier distillat issu de la fermentation de sirop d’érable qui, franchement, est non seulement intrigant, mais aussi parfaitement réussi. L’ensemble est harmonieux avec ses flaveurs de sève et de bourgeon sur fond de notes lactiques longues et texturées. À découvrir !

La surprise ★★★ 1/2 Fove Acerum blanc, spiritueux d’érable, Distillerie Fove, Québec (46,50 $ les 500 ml – 14999038)

