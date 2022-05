À quand remonte votre dernier vin rouge moldave ? Voilà un solide rouge à base de cabernet sauvignon et de malbec que les Russes n’auront pas, même payé en roubles. L’affaire est belle et la surprise, bien réelle. Couleur, rondeur, fraîcheur et tanins denses, étoffés, savoureux. À ce prix, une caisse pour vos BBQ ! (5)

Moins de 20$ ★★ 1/2 Pelican Negru « Soft Red Blend » 2017, Moldavie (15 $ – 14043634)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 êê 1/2 Pelican Negru « Soft Red Blend » 2017, Moldavie (15 $ – 14043634)