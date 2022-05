Dégustée à l’aveugle avec d’autres premiers crus du même millésime souvent vendus 25 $ de plus, cette cuvée livrée par les vignerons de La Chablisienne fait belle figure. Et pas seulement pour le prix demandé. La salinité, la brillance et la vivacité témoignent de cette percolation minérale fine qui articule ici le beau chablis. Et long en bouche avec ça. (5) ©

Le canon ★★★ 1/2 Chablis 1er Cru Grande Cuvée 2020, La Chablisienne, Bourgogne, France (30,25 $ – 12794178)