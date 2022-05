La collègue Véronique Rivest écrivait récemment dans La Presse sur cette nouvelle approche à la fois moderne et inspirée que propose désormais la viticulture espagnole. En voici un exemple type. Une solide base de mourvèdre aux tanins frais et savoureux est ici assemblée à du grenache parfumé, épicé et chaleureux. Saucisses grillées, évidemment. (5)

Le bio ★★ 1/2 Los Frailes 2019, Espagne (17 $ – 13846208)