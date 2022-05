On sent immédiatement la maturité et l’opulence fruitée dans ce millésime sans que l’on perde toutefois l’esprit chablisien qui en assure le socle minéral. Derrière la robe où le jaune pâle laisse place au vert, le fruité parle pomme, poire et citron, avec clarté, expression et passablement de densité. Du travail d’orfèvre. (5)

Le blanc ★★★ Chablis « Champs Royaux » 2019, William Fèvre, Bourgogne, France (30,75 $ – 276436)