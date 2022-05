Je suis toujours fasciné non seulement de l’offre, mais aussi de la qualité proposée par une « nouvelle génération » de beaux Bordeaux. Ce rouge bio de Philippe Beuquila est en ce sens sensationnel ! Robe juvénile profonde et arômes nets, précis et très purs précédant une bouche juteuse et très fraîche, débordante de vie. Superbe. (5+) ©

Le rouge ★★★ 1/2 Château de Castets 2018, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, France (24,10 $ – 14821299)