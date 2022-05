L’équipe de la Chaufferie, dont Claudia Doyon est à la fois le nez et la tête chercheuse, si je puis m’exprimer ainsi, nous revient avec une liqueur encore une fois subtile et sensationnelle. La menthe des bois domine sur un ensemble détaillé, précis, merveilleusement intégré aux 28 % alc./vol. Vendue en ligne et en quantité limitée cependant.

La surprise ★★★ 1/2 La Cueilleuse, Amer Kebek, Distillerie de la Chaufferie, Québec (29,85 $ les 500 ml – 14982720)