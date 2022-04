Naître raisin, qu’il soit syrah ou grenache noir, pour être guidé et vinifié sans trop d’interventions recadre assurément le beau métier de vigneron. C’est le cas ici avec cet assemblage fort coloré, volubile et vigoureux, pourvu de tanins fruités mûrs et bien serrés, d’une extraordinaire fraîcheur. (5) ©

Le bio ★★★ Clos Bellane, Côtes du Rhône Villages Valréas 2019, Rhône, France (23,40 $ – 12577085)