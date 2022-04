Méticuleux comme Moueix

Vermentino di Sardegna 2020, Merì, Argiolas, Sardaigne, Italie (19,95 $ – 14614353). On sent déjà ici l’impact de ce vermentino bien sec et vibrant sous son fruité bien net, mais surtout un accord juste avec ces darnes de poissons grillés nappés d’une béarnaise à l’aneth pour en dramatiser l’exotisme sous-jacent. Un blanc qui ne ménage pas son éclat derrière une fraîcheur d’ensemble où la salinité est à l’honneur. Très recommandable. (5) ★★ 1/2

Riesling « Weemala » 2021, Logan Wines, Australie (20,25 $ – 14690129). Ce riesling, net, vivace et équilibré scintille et brille au firmament citronné et fumé (minéral) tout en portant longuement une bouche légère, friande et fort sapide. Fera le bonheur (et le vôtre) de dumplings, sushis et autres petits coquins coquillages. (5) ★★ 1/2

Spätburgender Kabinett trocken 2018, Weingut Koehler-Ruprecht, Allemagne (25,25 $ – 14887618). L’amateur de pinot noir reconnaîtra le style si particulier que nous livre le pays germanique pourtant réputé pour ses rieslings impériaux. Rien à voir ici avec ses confrères bourguignons, californiens, canadiens ou italiens, plutôt une approche romantique, avec des parfums floraux et épicés qui apparaissent désuets et un toucher de bouche sensible et délicat. On rêve pour le mieux, ici, mais surtout à bon prix. C’est sec, léger, aérien, d’une longueur fort appréciable. Mets fins axés sur la volaille, le canard, la terrine de faisan ou de perdrix… vous voyez le genre. (5) © ★★★

Riesling 2021, La Cantina, Vallée d’Oka, Québec (27,85 $ – 14802629). Imaginer seulement, il y a à peine 50 ans, que le Québec allait se doter de vin d’une telle stature étonne et laisse pantois. Impensable ! Et pourtant, la surprise est de taille. Se détache ici un équilibre, mais surtout une expression juste et précise du cépage sans cesse réactivée au palais par la consistance de son fruité. Que dire d’autre ? Bravo ! (5) ★★★

Bandol 2017, Domaine de Terrebrune, France (42,50 $ – 14782146). Essentiellement du mourvèdre aux rendements limités ancré sur des marnes et roches calcaires du Trias pour un ensemble assuré, structuré, un rien animal, mais surtout pourvu d’une fraîcheur qui porte longuement des tanins abondants, mûrs et bien serrés. Un rouge bio de caractère fort racé qui commence à peine à livrer ce qu’il a dans le ventre tout en promettant une suite fort nuancée avec l’évolution. Pour le moment, deux bonnes heures de carafe et du gibier dans votre assiette ! (5+) © ★★★★

Château Fougas « Forces de vie » 2018, Côtes de Bourg, Bordeaux, France (52,75 $ – 14910232). Nous sommes visiblement ici devant le grand vin de cette maison gérée en biodynamie par Jean-Yves Béchet. Un rouge sérieux dont les merlots sont tout de même arrondis sous l’élevage sophistiqué d’une futaille qui confère à l’ensemble des notes épicées de fumée, de noix de coco grillé et de tabac frais, le tout encore une fois rondement mené par l’apport de tanins mûrs, frais, denses et expressifs. Prévoir une daube ou l’entrecôte grillée pour lier les protéines et amadouer les tanins. (5+) © ★★★ 1/2

Chablis Grand cru Bougros 2019, Joseph Drouhin, Moulin de Vaudon, Bourgogne, France (119,50 $ – 14819068). Quand on est situé sous Les Preuses et Vaudésir, tel un appendice calcaire fleurant le Serein tout près au nord de la commune de Chablis, on peut sans broncher avancer que l’on n’est pas si mal situé ! Localisation, localisation… localisation, à Chablis, autant qu’en immobilier, le terme a son importance. Si la maison William Fèvre cultive une portion fort appréciable de6,5 hectares délimitant ce grand climat, la maison Drouhin elle en soutire ici une essence fine, précise et « électrisante » tant la vibration fruitée se combine au minéral à l’intérieur d’une bouche saline à souhait. Robe jaune pâle avec sa nuance verte caractéristique du chardonnay local et flaveurs dynamiques, tendues, mais aussi enrobées, d’une élégance toujours de mise proposée par cette grande maison familiale bourguignonne. Encore ? Vous voulez rire ! Allez, j’en prendrais bien une autre larme ! (10+) © ★★★★ 1/2