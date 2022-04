Voilà justement le malbec qu’il vous faut pour ces premières brochettes de bœuf à se faire caraméliser la couenne lors du barbecue du 1er mai prochain. Un rouge sec et coulant, de constitution moyenne, frais et dispo sur le plan de l’accessibilité en bouche, un rien épicé, bref, à ce prix et servi un rien rafraîchi, c’est l’affaire du moment. (5)

Moins de 20 $ ★★ 1/2 Château Eugénie « Tradition » 2019, Cahors, Sud-Ouest, France (16,45 $ – 721282)