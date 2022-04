Il offre ce petit perlant d’un muscadet ému aux larmes avec sa touche de salinité, l’explosion sonore et végétale d’un bourgeon de printemps vert tendre de goût et de couleur, et la ferveur naïve d’un quartier de citron crispant les gencives au passage pour mieux dégraisser les petites fritures, bref, tout le printemps en bouche ! (5)

Le bio ★★ 1/2 Grüner Veltliner 2021, Biokult, Autriche (16,65 $ – 14905388)