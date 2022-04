J’espère rencontrer François- Xavier Barc lors du séminaire sur les terroirs de Montlouis-sur-Loire qui aura lieu le 4 juillet prochain. Car le Ligérien d’adoption vise juste. Ce chenin bien sec, issu de terroirs et parcelles variés, imprime ici détails et profondeur minérale à l’ensemble, avec persistance et netteté sur la finale. (5)

Le blanc ★★★ Chenin Blanc « Les Trois Parcelles » 2020, Montlouis-sur-Loire, Loire, France (21,90 $ – 14727745)