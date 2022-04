Que ce soit sur la queue de taureau braisée au tempranillo ou la terrine de porc noir de Bigorre, ce rouge fourni, ample, « sauvage » et généreux saura jouer de sa sève pour vous tapisser un décor buccal de rêve. Beaucoup de vin ici, et du bon, bien calé sous ses notes de mûre, de poivre noir et de fumée. Surtout, évitez les huîtres ! (5) ©

Le rouge ★★★ Condado de Haza Crianza 2018, Ribera del Duero, Espagne (25,90 $ – 978866)